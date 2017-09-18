БАТЭ порекомендовал болельщикам «Арсенала» располагаться в отведенных для них секторах

БАТЭ в преддверии домашнего матча группового этапа Лиги Европы с «Арсеналом», который пройдет 28 сентября на «Борисов-Арене», обратился к болельщикам английского клуба с рекомендацией.

«Настоятельно рекомендуем болельщикам в цветах английского клуба располагаться только на специально отведенных местах. Это включает в себя гостевые сектора (G1, G2) и часть мест на секторах 1-й ценовой категории (B2), предоставленных «Арсеналу». Доступ на любые другие места с атрибутикой «канониров» не рекомендован во избежание возможных конфликтов между болельщиками, в которые вынуждены будут вмешаться правоохранительные органы», - говорится на официальном сайте белорусской команды.