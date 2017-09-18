Андрей Пятов: В детстве равнялся на Шовковского и Буффона

Голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о своих футбольных кумирах в детстве.



«Если брать вратарей из-за рубежа, то в детстве равнялся на Джанлуиджи Буффона. Даже в солидном возрасте итальянец все еще демонстрирует свое мастерство. Из отечественных голкиперов, конечно, равнялся на Александра Шовковского.

Кроме того, я с Кропивницкого, поэтому раньше пристально следил за Ильей Близнюком. Помню, как еще маленьким подавал мячи. Тогда, конечно, хотел выступать и за свою местную команду – «Звезду». Смотрел и европейские чемпионаты: «Манчестер Юнайтед» и «Милан» были очень сильными. Самой большой мечтой было попасть в сборную Украины», — цитирует Пятова официальный сайт ФФУ.