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Андрей Пятов: В детстве равнялся на Шовковского и Буффона

Источник:  Федерация футбола УкраиныКомментарии

Голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о своих футбольных кумирах в детстве.

«Если брать вратарей из-за рубежа, то в детстве равнялся на Джанлуиджи Буффона. Даже в солидном возрасте итальянец все еще демонстрирует свое мастерство. Из отечественных голкиперов, конечно, равнялся на Александра Шовковского.

Кроме того, я с Кропивницкого, поэтому раньше пристально следил за Ильей Близнюком. Помню, как еще маленьким подавал мячи. Тогда, конечно, хотел выступать и за свою местную команду – «Звезду». Смотрел и европейские чемпионаты: «Манчестер Юнайтед» и «Милан» были очень сильными. Самой большой мечтой было попасть в сборную Украины», — цитирует Пятова официальный сайт ФФУ.

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