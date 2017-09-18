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«Зенит» – «Уфа». Дзюба и Нобоа включены в стартовый состав

Источник:  РФПЛКомментарии

Стали известны заявки «Зенита» и «Уфы» на очный матч 10-го тура РФПЛ.

«Зенит»

Стартовый состав: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Дриусси. 

Запасные игроки: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко, Ригони, Полоз. 

«Уфа»

Стартовый состав: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатаи. 

Запасные игроки: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Ванек, Карп, Салатич, Сысуев, Кротов, Абдулавов. 

Напомним, матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Уфа

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер, Ерохин, Нобоа, Дзюба, Дриусси, Кокорин

Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий, Обляков, Игбун, Засеев, Пауревич, Фатай

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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