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Эдер – в атаке «Локомотива» на матч с «Амкаром»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Амкара», которые встретятся сегодня в 10-го туре РФПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, В. Денисов, И. Денисов, Антон Миранчук, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Рыбус, Лысов.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гащенков, Форбс, Баланович.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Рязанцев, Шаваев, Костюков, Гол, Эззатоллахи, Салугин, Прокофьев, Бодул.

Игра в Москве начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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