Александр Бубнов: Я не верю, что игроки «Спартака» сливают Карреру

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, что игроки команды хотят увольнения главного тренера Массимо Карреры.

- Я думаю, что сейчас если «Спартак» еще неудачно выступит в Кубке России, то будет повод для мер. То, что сейчас творится с командой, на мой взгляд, будет до зимы. Я не верю, что игроки сливают Карреру. Тогда, по тем ошибкам, получается, что и в «Ахмате» сливают Кононова.



В прошлом сезоне «Спартак» прессинговал активно. А сейчас этого нет. Команда функционально не готова. В итоге игроки получают большие нагрузки и на этом фоне начались травмы. Но «слива» Карреры нет. Видно же, что игроки стараются победить на поле.



Есть вопросы по тому, что линия обороны должна быть сыграна, и там должны играть опытные. Но он убирает Таски в матче с «Тосно». Стоит проиграть пару матчей и теряется уверенность, – приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, накануне красно-белые сыграли вничью с «Тосно» (2:2) в 10-м туре чемпионата России. С 29-й минуты они играли в большинстве, а по ходу встречи вели со счетом 2:0. В СМИ появилась информация, что игроки «Спартака» намеренно «сплавляют» Карреру.