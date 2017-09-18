Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 2Северсталь
Хоккей  Ак Барс2 : 1Динамо Рига
Футбол  Локомотив0 : 1Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Вопрос лишь в том, сколько «Ливерпуль» забьет «Спартаку»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

- С такой игрой «Спартак» может много пропустить от «Ливерпуля». Москвичам надо очень серьезно готовиться. «Ливерпуль» – другой уровень. Однозначно, что англичане фавориты. Вопрос лишь в том, сколько они забьют «Спартаку», – приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что встреча второго тура Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится 26 сентября на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

В первом матче группового этапа красно-белые в гостях сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а мерсисайдцы разошлись миром в домашней игре с «Севильей» (2:2).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Наиль Измайлов: Хочу, чтобы мы верили Каррере и в игроков «Спартака»Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о положении дел в команде после десяти туров чемпионата России.Сергей Родионов: Только совместными усилиями мы сможем исправить ситуацию в чемпионатеГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о положении дел в команде.Массимо Каррера: Мы должны продолжать верить в свои силыГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о положении дел в команде.«Спартак»: У Тигиева разрыв передней крестообразной связки коленного суставаЗащитник «Спартака» Георгий Тигиев, получивший травму в матче 10-го тура чемпионата России с «Тосно» (2:2), будет прооперирован в Риме 25 сентября.Александр Бубнов: Я не верю, что игроки «Спартака» сливают КарреруФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию, что игроки команды хотят увольнения главного тренера Массимо Карреры.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Уфа». Онлайн
Футбол
«Локомотив» – «Амкар». Онлайн
Футбол
«Локомотив» - «Амкар». Гол Гащенкова (видео)
Футбол
Наиль Измайлов: Хочу, чтобы мы верили Каррере и в игроков «Спартака»
Футбол
Массимо Каррера: Мы должны продолжать верить в свои силы
Футбол
«Спартак»: У Тигиева разрыв передней крестообразной связки коленного сустава
Футбол
Александр Бубнов: Вопрос лишь в том, сколько «Ливерпуль» забьет «Спартаку»
Футбол
Александр Бубнов: Я не верю, что игроки «Спартака» сливают Карреру
Футбол
Эдер – в атаке «Локомотива» на матч с «Амкаром»
Футбол
СМИ: «Бавария» снова потеряла Нойера на несколько месяцев
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости