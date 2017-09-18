Александр Бубнов: Вопрос лишь в том, сколько «Ливерпуль» забьет «Спартаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

- С такой игрой «Спартак» может много пропустить от «Ливерпуля». Москвичам надо очень серьезно готовиться. «Ливерпуль» – другой уровень. Однозначно, что англичане фавориты. Вопрос лишь в том, сколько они забьют «Спартаку», – приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что встреча второго тура Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится 26 сентября на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

В первом матче группового этапа красно-белые в гостях сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а мерсисайдцы разошлись миром в домашней игре с «Севильей» (2:2).