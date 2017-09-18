«Спартак»: У Тигиева разрыв передней крестообразной связки коленного сустава

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев, получивший травму в матче десятого тура чемпионата России с «Тосно» (2:2), будет прооперирован в Риме 25 сентября.

«Сегодня после комплексного обследования был поставлен окончательный диагноз защитнику Георгию Тигиеву, который получил травму в воскресном матче с «Тосно».

К сожалению, у нашего футболиста подтвержден первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, в ближайшее время Тигиев отправится в Рим, где 25 сентября ему будет сделана операция», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Добавим, что защитник «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России провел три матча в составе команды.