Массимо Каррера: Мы должны продолжать верить в свои силы

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о положении дел в команде после десяти туров чемпионата России.

«Наш «Спартак» переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться. Матч против «Тосно» закончился так, как не должен был закончиться, и мы все - руководство клуба, тренерский штаб и игроки - собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба. На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!», - передает слова наставника красно-белых пресс-служба клуба.

Напомним, накануне красно-белые сыграли вничью с «Тосно» (2:2) в 10-м туре чемпионата России. С 29-й минуты они играли в большинстве, а по ходу встречи вели со счетом 2:0. В СМИ появилась информация, что игроки «Спартака» намеренно «сплавляют» Карреру.