Сергей Родионов: Только совместными усилиями мы сможем исправить ситуацию в чемпионате

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о положении дел в команде.

«Турнирная ситуация в чемпионате, сложившаяся на сегодняшний день, ни в коей мере не устраивает ни руководство клуба, ни тренерский штаб, ни игроков «Спартака». Исправить же ее можем только совместными усилиями при поддержке наших верных болельщиков - точно так же, как добивались побед в прошлом сезоне», - передает слова Родионова пресс-служба клуба.