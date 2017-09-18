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Наиль Измайлов: Хочу, чтобы мы верили Каррере и в игроков «Спартака»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Заместитель председателя совета директоров  «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о положении дел в команде после десяти туров чемпионата России.

«Вместе мы в прошлом сезоне выиграли золото, вместе нам и жить дальше - одной семьей. Хочу, чтобы мы верили друг другу, верили главному тренеру, верили в игроков. Ответственность за результат никто не снимал - ни с тренера, ни с футболистов, ни с руководства клуба. У нас с вами есть «Спартак», есть миллионы болельщиков, которые переживают и поддерживают команду. Мы должны их уважать и профессионально относиться к своим обязанностям», - передает слова Измайлова пресс-служба московского клуба.

Напомним, что после десяти туров «Спартак», набрав 13 очков, занимает  восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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