«Локомотив» - «Амкар». Гол Гащенкова (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет вам гол, забитый в матче 10-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром».
Гол: Гащенков, 1
GIF- Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_amkar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЛокоАмкар 0:1 1' Михаил Гащенков pic.twitter.com/vRc9uFJlKQ— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Гащенков 1 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция
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