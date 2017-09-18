Эркка Вестерлунд: Должны учиться играть, когда мы фавориты матча

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение уфимской команды от «Северстали» (0:2).

– Мы были не очень голодными, какими должны быть на домашней арене. Все команды в КХЛ хороши и не знаешь перед игрой, кто выиграет матч. Может быть, последние три победы дома сделали нас очень счастливыми. Мы должны учиться играть, когда мы фавориты матча, – передает слова Вестерлунда «БИЗНЕС Online».

Добавим, что в следующей игре 22 сентября «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Металлургом».