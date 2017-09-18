«Локомотив» уступил «Амкару»
«Локомотив» дома уступил «Амкару» (0:1) в десятом туре РФПЛ.
Единственный мяч на 1-й минуте встречи забил полузащитник гостей Михаил Гащенков.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Железнодорожники с 20 очками занимают третье место, пермяки набрали 8 баллов и поднялись на 14-ю строчку.
В следующем туре «Локомотив» 24 сентября сыграет на выезде с «Ростовом», а «Амкар» днем позже примет «СКА-Хабаровск».
Матч
Голы
Гащенков 1 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция