«Зенит» - «Уфа». Голы Дриусси и Кришито (видео)
«Советский спорт» представляет вам голы, забитые в матче 10-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой».
Гол: Дриусси, 9
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЗенитУфа 1:0 9' Себастьян Дриусси @SebadriussiOk pic.twitter.com/BRUKoB14Ke— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
Гол: Кришито, 22
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЗенитУфа 2:0 22' Доменико Кришито (пенальти) @mimmo_criscito4 pic.twitter.com/P2aH1wXvSg— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер, Ерохин, Нобоа, Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин
Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев, Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция