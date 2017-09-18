Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 2Северсталь
Хоккей  Ак Барс5 : 2Динамо Рига
Футбол  Локомотив0 : 1Амкар
Футбол  Зенит2 : 0Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» - «Уфа». Голы Дриусси и Кришито (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет вам голы, забитые в матче 10-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой».

Гол: Дриусси, 9 

Гол: Кришито, 22

Матч

Зенит - Уфа - 2:0 (2:0)

2-й тайм

Голы

Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер, Ерохин, Нобоа, Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин

Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев, Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» уступил «Амкару»«Локомотив» дома уступил «Амкару» (0:1) в десятом туре РФПЛ.«Локомотив» - «Амкар». Гол Гащенкова (видео)«Советский спорт» представляет вам голы, забитые в матче 10-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром».«Локомотив» – «Амкар» (0:1). Как это былоВ матче десятого тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграет с пермским «Амкаром».Гацкан - лучший игрок «Ростова» в матче с ЦСКАНа официальном сайта «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбрали лучшего игрока своей команды в матче 10-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).«Зенит» - «Уфа». Группа «Пилот» выступила на стадионе перед матчемПеред матчем 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой» группа «Пилот» выступила на стадионе «Санкт-Петербург».
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Уфа». Онлайн
Футбол
«Локомотив» уступил «Амкару»
Футбол
«Локомотив» - «Амкар». Гол Гащенкова (видео)
Баскетбол
Виталий Мутко: Базаревич достойно отработал на Евробаскете
Футбол
«Зенит» - «Уфа». Голы Дриусси и Кришито (видео)
Футбол
Наиль Измайлов: Хочу, чтобы мы верили Каррере и в игроков «Спартака»
Футбол
Массимо Каррера: Мы должны продолжать верить в свои силы
Футбол
«Спартак»: У Тигиева разрыв передней крестообразной связки коленного сустава
Футбол
Александр Бубнов: Вопрос лишь в том, сколько «Ливерпуль» забьет «Спартаку»
Футбол
Александр Бубнов: Я не верю, что игроки «Спартака» сливают Карреру
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости