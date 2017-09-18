Базаревич примет решение о своем будущем в сборной России после беседы с Кириленко

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич сообщил, что примет решение о своем будущем в команде после беседы с президентом РФБ Андреем Кириленко.

Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года, завершившемся в воскресенье в Стамбуле. Контракт Базаревича с РФБ рассчитан до завершения турнира.

«Понятия не имею (когда появится информация о моем будущем). Все зависит от того, когда состоится наш разговор с президентом федерации. Дату мы не намечали, у всех есть телефоны», - сказал Базаревич.