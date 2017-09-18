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Александр Гулявцев: Мы просили подсушить игру

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу команды над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– У нас пока не все ладится в атаке - я имею в виду забитые голы. Попросили подсушить игру, свой гол забили и выполнили план на матч, - передает слова наставника «Северстали» официальный сайт уфимской команды.

Добавим, что в следующем матче «Северсталь» 21 сентября примет на своей площадке «Куньлунь».

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