Александр Гулявцев: Мы просили подсушить игру

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу команды над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– У нас пока не все ладится в атаке - я имею в виду забитые голы. Попросили подсушить игру, свой гол забили и выполнили план на матч, - передает слова наставника «Северстали» официальный сайт уфимской команды.

Добавим, что в следующем матче «Северсталь» 21 сентября примет на своей площадке «Куньлунь».