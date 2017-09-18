Денис Кокарев: Я сегодня много моментов запорол

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Денис Кокарев прокомментировал поражение своей команды от череповецкой «Северстали» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Проиграла команда, все очень сильно расстроены. Готовимся к следующей игре. Сегодня забили ноль голов, поэтому претензии могут быть только к самим себе, к нападающим и в первую очередь к себе. Я сегодня много моментов запорол, - передает слова Кокарева официальный сайт уфимской команды.

Добавим, что в следующей игре 22 сентября «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Металлургом».