Виталий Мутко: Базаревич достойно отработал на Евробаскете

Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал оценку работе главного тренера сборной России по баскетболу Сергея Базаревича на чемпионате Европы.

Евробаскет-2017 завершился в Стамбуле в воскресенье. Российские баскетболисты в полуфинале турнира уступили сербам, а в матче за третье место - испанцам. На двух предыдущих чемпионатах Европы (2013, 2015) сборная России не смогла выйти из группы.

«Тренер должен сам решить, оставаться в команде или нет. Был большой турнир, а это огромная эмоциональная и физическая нагрузка, и, конечно, тренер должен это все осмыслить. Конечно, слово должно быть за ним, - сказал Мутко. - Я думаю, к его работе каких-то вопросов быть не должно: тренер отработал достойно, грамотно руководил командой, видно было, что и климат в команде хороший, и ребята играют».

Ранее Базаревич сообщил, что решение о своем будущем в сборной примет после встречи с президентом РФБ Андреем Кириленко.







