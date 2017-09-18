Роберто Манчини: У Дзюбы есть возможность раскрывать свой потенциал и дальше

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).

- Все игры в чемпионате России сложные. Игра была непростая, очень нам помогли два быстрых мяча. Они развязали нам руки и дали играть лучше.

- Как Дзюба убедил вас, что он должен играть в основе?

- Он такой же игрок, как и все. Он постепенно доходит до оптимальных кондиций, постепенно его игра улучшается и он все чаще и чаще появляется в старте. Это абсолютно нормально. У него есть еще возможность раскрывать свой потенциал и дальше.

- В концове матча Кирилл Капленко дебютировал в основном составе «Зенита».

- Он дебютировал, потому что у него потрясающие игровые качества и очень старается на тренировках. Он заслужил этот дебют. Я давно за ним слежу, и он достоин этого дебюта, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко дебютировал за основной состав петербуржцев, выйдя на замену на 83-й минуте вместо Кристиана Нобоа.



«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».