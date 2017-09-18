Сергей Семак: У меня очень большие вопросы к пенальти. Нашему чемпионату нужны видеоповторы

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3).

- Игра неудачно для нас началась. Антураж не в нужную сторону повлиял на наших ребят, особенно в начале матча, когда мы позволили сопернику создать моменты. После второго мяча было очень сложно, хотя концовку первого тайма и начало второго провели неплохо. А так, поздравляю «Зенит» с заслуженной победой.

- Был ли пенальти?

- У меня очень большие вопросы к пенальти. Но разбирать этот эпизод не мне. Есть программы, которые разбирают такие эпизоды.

- Нужны ли нашему футболу видеоповторы?

- Да, я уже не раз это говорил, - передает слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».