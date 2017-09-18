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Магнус Хелльберг: Было приятно дважды подряд сыграть «на ноль» перед своими зрителями

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Шведский голкипер «Куньлуня» Магнус Хелльберг поделился эмоциями после признание его лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге.

- Такое признание почетно, но оно больше говорит о команде, чем обо мне. Вся команда здорово играла в защите, ребята редко нарушали правила и отлично действовали в меньшинстве, так что это заслуга всей нашей обороны. Было особенно приятно дважды подряд сыграть «на ноль» перед своими зрителями и ударно закончить домашнюю серию. Надеюсь, это даст нам хороший импульс на выездные матчи, - передает слова Хелльберга «Р-Спорт».

Ранее КХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата прошедшей недели. Лучшим защитником стал Стаффан Кронвалль («Локомотив»). Среди нападающих первенствовал Илья Ковальчук (СКА). Лучшим был новичком признан нападающий Эли Толванен («Йокерит»).

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