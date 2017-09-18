Александр Кокорин: Каково в роли лучшего бомбардира? Отлично – мы выигрываем, я забиваю
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).
- Чем-то удивила «Уфа»?
- У них сегодня ничего не получилось. Мы забили быстрые голы, у них перестала идти игра.
- Показалось, что во втором тайме подсели.
- Да, у нас игра получалась, у уфимцев почти не было подходов. Какая-то борьба возле штрафной, мы им позволили это из-за расслабленности.
- Что с незасчитанным голом Дзюбы?
- По мне так гол был. Просто Дзюба большой, в борьбе мог корпусом подвинуть. Надо смотреть повтор.
- Артем расстроился?
- Конечно, но ничего - в следующей игре забьет.
- Как вам в роли лучшего бомбардира?
- Да хорошо, мы выигрываем, я забиваю. Отлично (улыбается), - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.
Максимально спорный эпизод и событие, которое надоело: «Зенит» снова в отрыве
В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.
Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».
В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».
Матч
Голы
Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин
Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция