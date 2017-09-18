Александр Кокорин: Каково в роли лучшего бомбардира? Отлично – мы выигрываем, я забиваю

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).

- Чем-то удивила «Уфа»?

- У них сегодня ничего не получилось. Мы забили быстрые голы, у них перестала идти игра.

- Показалось, что во втором тайме подсели.

- Да, у нас игра получалась, у уфимцев почти не было подходов. Какая-то борьба возле штрафной, мы им позволили это из-за расслабленности.

- Что с незасчитанным голом Дзюбы?

- По мне так гол был. Просто Дзюба большой, в борьбе мог корпусом подвинуть. Надо смотреть повтор.

- Артем расстроился?

- Конечно, но ничего - в следующей игре забьет.



- Как вам в роли лучшего бомбардира?

- Да хорошо, мы выигрываем, я забиваю. Отлично (улыбается), - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

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В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».