Кристиан Нобоа: Я видел, что не было аута, когда дали пенальти. Или был - точно не знаю

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).

- Мы показали хороший футбол. Самое главное - сыграли на ноль, это очень важно для нас. В Лиге Европы забили пять голов, сейчас - три. Это очень хорошо.

- Когда вы подавали угловой, приведший к пенальти, показалось, что мяч покинул пределы поля.

- Я видел, что не было аута. Не видел ещё видео. Возможно, был аут. Или не был - я бил быстро. Могу сказать, что его не было, но точно не знаю, - передает слова Нобоа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».