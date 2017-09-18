Бранислав Иванович: Матч с «Уфой» – один из самых сложных в сезоне

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).

– Победа далась «Зениту» нелегко. Думаю, это одна из самых сложных игр сезона. Хорошо, что нам удалось забить – это сделало для нас матч проще. Но соперник все равно быстро двигался, создавал опасности, убегал в контратаки. Главное, что мы выиграли. Теперь настраиваемся на следующую игру, – передает слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

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В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».