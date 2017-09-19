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Эмануэль Маммана: Добрые жители Петербурга помогали искать моих собак целый день!

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0), а также рассказал, как нашлись его собаки, которых он искал с помощью жителей Петербурга.

- Мы очень довольны командой, добились отличного результата. Нам нужна была эта победа, и теперь нам нужно подумать о том, как продолжить выигрывать. 

- Уже адаптировались в России? В сентябре уже погода не очень. 
- Да, немного прохладно, но все нормально. Мы должны приспосабливаться, тем более у нас здесь хорошая команда и замечательный город Санкт-Петербург. 

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- Все переживали за ваших собак. Что произошло? 
- Они пропали утром: ворота оказались открыты и они сбежали. Но благодаря Богу и добрым жителям Петербурга они нашлись! Мы искали их целый день, люди очень помогли мне, звонили, давали знать. 

- Один парень выложил фотографию с вами и футболкой. Он попросил что-то еще в знак благодарности?
- На самом деле, их нашел другой человек, а этот парень говорил по-испански и очень помогал мне. Поэтому я и подарил ему свою футболку, - сказал Маммана в интервью «Советскому спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, 16 сентября Маммана в своем инстаграме сообщил, что два его бульдога потерялись, и попросил жителей Петербурга помочь найти питомцев, которые нашлись в тот же день. За каждую найденную собаку в качестве вознаграждения Эмануэль заплатил 3000 евро. 

В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0. В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте. Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».

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Матч

Зенит - Уфа - 3:0 (2:0)

Голы

Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин

Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)

Предупреждения:

нет - Пауревич, 83; Игбун, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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