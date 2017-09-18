Дмитрий Живоглядов: Что сейчас о моменте с пенальти говорить? Пусть компетентные органы разбирают

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3).

- Не получилось войти хорошо в игру, пропустили в начале игры - это нас подломило. Во втором тайме немного исправили игру, побежали отыгрываться. Хотели забить, не получилось, так что все закономерно.

- Как оцените момент с назначением пенальти? Обсуждали с командой?

- Что сейчас говорить? Уже все прошло, пусть компетентные органы разбирают.

- После матча с «Краснодаром» вы говорили, что нужно поменять что-то в голове. Не получилось?

- «Зенит» сыграл лучше нас, превосходил нас во всех компонентах, поэтому заслуженно победил, - передает слова Живоглядова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».