Дмитрий Живоглядов: Что сейчас о моменте с пенальти говорить? Пусть компетентные органы разбирают
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3).
- Не получилось войти хорошо в игру, пропустили в начале игры - это нас подломило. Во втором тайме немного исправили игру, побежали отыгрываться. Хотели забить, не получилось, так что все закономерно.
- Как оцените момент с назначением пенальти? Обсуждали с командой?
- Что сейчас говорить? Уже все прошло, пусть компетентные органы разбирают.
- После матча с «Краснодаром» вы говорили, что нужно поменять что-то в голове. Не получилось?
- «Зенит» сыграл лучше нас, превосходил нас во всех компонентах, поэтому заслуженно победил, - передает слова Живоглядова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.
В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.
Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».
В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».
Матч
Голы
Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин
Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция