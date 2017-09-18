Иван Обляков: Семак – не последний человек в «Зените», поэтому болельщики скандировали его имя

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3).

- Получается, не сумели предотвратить все, о чем предупреждал Семак перед игрой?

- Да, так и есть. Начали не очень - не знаю, почему. Хотя настраивались.

- В чем все-таки главная причина поражения?

- Не могу сказать по горячим следам.

- Пенальти был определяющим моментом?

- Не думаю. В каком-то моменте да, но не считаю, что на 100 процентов.

- Иванович сказал, что матч с «Уфой» был для «Зенита» один из самых сложных в сезоне. Комплимент сделал.

- Это его слова.

- А собой недовольны?

- Конечно. Мы проиграли.

- Как вам стадион «Санкт-Петербург»? Хорошо, что играли под крышей?

- Да, погода была не очень. Атмосфера понравилась, стадион отличный.

- Обратили внимание, что трибуны скандировали имя вашего тренера? Это нечастое явление.

- Сергей Богданович - не последний человек в «Зените», он уважаемая личность и здорово играл. Его здесь любят, поэтому и скандировали имя, - передает слова Облякова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».