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Иван Обляков: Семак – не последний человек в «Зените», поэтому болельщики скандировали его имя

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3).

- Получается, не сумели предотвратить все, о чем предупреждал Семак перед игрой?
- Да, так и есть. Начали не очень - не знаю, почему. Хотя настраивались.

- В чем все-таки главная причина поражения?
- Не могу сказать по горячим следам.

- Пенальти был определяющим моментом?
- Не думаю. В каком-то моменте да, но не считаю, что на 100 процентов.

- Иванович сказал, что матч с «Уфой» был для «Зенита» один из самых сложных в сезоне. Комплимент сделал.
- Это его слова.

- А собой недовольны?
- Конечно. Мы проиграли.

- Как вам стадион «Санкт-Петербург»? Хорошо, что играли под крышей?
- Да, погода была не очень. Атмосфера понравилась, стадион отличный.

- Обратили внимание, что трибуны скандировали имя вашего тренера? Это нечастое явление.
- Сергей Богданович - не последний человек в «Зените», он уважаемая личность и здорово играл. Его здесь любят, поэтому и скандировали имя, - передает слова Облякова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».

Матч

Зенит - Уфа - 3:0 (2:0)

Голы

Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин

Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)

Предупреждения:

нет - Пауревич, 83; Игбун, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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