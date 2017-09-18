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Азамат Засеев: Ротация «Зенита» не удивила, у них игроков на два состава

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3).

- Проиграли по делу. Начали очень скованно, не так, как планировали. Проиграли начало матча, пытались вернуться в игру, но не получилось. Сейчас не очень хорошее психологическое состояние. Давит, что давно не можем победить. Стараемся выполнять установку тренера, но что-то не получается.

- То есть это психология или «Зенит» чем-то удивил?
- Конечно, психология. Они играют почти через три дня. Смотрим все матчи, у всех есть телевизоры, так что всех исполнителей знаем. Их ротация не удивила, у них игроков на два состава, поэтому не в этом дело.

- Игра в Кубке России способна перезагрузить команду?
- Самый лучший способ забыть про поражения и прийти в себя - это победить в следующем матче. Не важно, Кубок это или какая-то другая игра. Серьезно готовимся к матчу, не смотрим, с кем играем. Нам нужно выиграть, нужны положительные эмоции, - передает слова Засеева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».

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