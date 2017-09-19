Веролюб Салатич: «Зенит» – отличный соперник. Это, разумеется, команда уровня Лиги чемпионов

Полузащитник «Уфы» Веролюб Салатич в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3).

- Я был с командой всего вторую игру, а в матче против «Зенита» впервые вышел на поле, сыграл 15 минут. Мне еще нужно адаптироваться к ритму игры в РФПЛ. А так я рад, что дебютировал здесь.

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- Насколько хорошо наладили связи с командой?

- Стараюсь учить язык, пока разговариваю на английском. За две недели я еще не выучил все слова на русском (улыбается). Надеюсь, это получится в следующих месяцах.

- «Зенит» вас впечатлил?

- Да, у них невероятный стадион. «Зенит» - отличный соперник. Это, разумеется, команда уровня Лиги чемпионов, - сказал Салатич в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0. В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте. Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».