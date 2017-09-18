Соперник «Локомотива» по Лиге Европы «Злин» проиграл «Виктории»

читайте также

«Злин» разошелся миром с «Шерифом» Чешский «Злин» дома сыграл вничью с молдавским «Шерифом» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

На всякую силу найдется воля. Как российские клубы одерживали волевые победы Вчера в Лиссабоне ЦСКА, пропустив первым, смог обыграть «Бенфику» со счетом 2:1. Это была 12-я волевая победа российских клубов.

Роберто Бордин: Будем доказывать, что «Шериф» может достойно играть на самом высоком уровне Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

«Локомотив» стартует в Лиге Европы матчем в Дании Стал известен календарь «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы.