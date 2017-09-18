Соперник «Локомотива» по Лиге Европы «Злин» проиграл «Виктории»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы «Злин» в гостях уступил «Виктории».
Встреча седьмого тура чемпионата Чехии по футболу состоялась на поле стадиона «Дусан Арена» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Добавим, что «Злин» и «Локомотив», выступающие в группе F, свой первый матч между собой проведут 28 сентября в Москве, а ответный - 7 декабря в Чехии.
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