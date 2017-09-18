Гилерме извинился перед фанатами «Локомотива» за поражение от «Амкара»
Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме попросил прощения у болельщиков клуба после поражения в матче 10-го тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:1).
После финального свистка просьбу подойти к южной трибуне проигнорировали все выходившие на поле футболисты красно-зеленых, кроме Гилерме. Вратарь перекинулся с публикой парой фраз и демонстративно извинился. Фанаты в ответ поддержали его аплодисментами.
Также чуть позже к трибуне подошли не игравшие в этот вечер Михалик и Касаев.
Матч
Голы
Гащенков 1 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция