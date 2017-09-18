Гилерме извинился перед фанатами «Локомотива» за поражение от «Амкара»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме попросил прощения у болельщиков клуба после поражения в матче 10-го тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:1).

После финального свистка просьбу подойти к южной трибуне проигнорировали все выходившие на поле футболисты красно-зеленых, кроме Гилерме. Вратарь перекинулся с публикой парой фраз и демонстративно извинился. Фанаты в ответ поддержали его аплодисментами.

Также чуть позже к трибуне подошли не игравшие в этот вечер Михалик и Касаев.