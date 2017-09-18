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Гилерме извинился перед фанатами «Локомотива» за поражение от «Амкара»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме попросил прощения у болельщиков клуба после поражения в матче 10-го тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:1).

После финального свистка просьбу подойти к южной трибуне проигнорировали все выходившие на поле футболисты красно-зеленых, кроме Гилерме. Вратарь перекинулся с публикой парой фраз и демонстративно извинился. Фанаты в ответ поддержали его аплодисментами.

Также чуть позже к трибуне подошли не игравшие в этот вечер Михалик и Касаев.

Матч

Локомотив - Амкар - 0:1 (0:1)

Голы

Гащенков 1 (0:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)

Предупреждения:

Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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