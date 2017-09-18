«Зенит» разгромил «Уфу» и продлил беспроигрышную серию в РФПЛ до 10 матчей

В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

Максимально спорный эпизод и событие, которое надоело: «Зенит» снова в отрыве

Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко дебютировал за основной состав петербуржцев, выйдя на замену на 83-й минуте вместо Кристиана Нобоа.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Напомним, следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».