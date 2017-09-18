Хет-трик Секача помог «Ак Барсу» разгромить рижское «Динамо»

Хоккеисты «Ак Барса» на своей площадке переиграли рижское «Динамо» в матчче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:2.

Заброшенными шайбами у казанцев отметились Роман Абросимов, Никита Язьков, Джастин Азеведо, Артем Лукоянов и Иржи Секач, оформивший хет-трик в этой встрече. У рижан точные броски на счету Дэнни Кристо и Виталия Павлова.

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Добавим, что это поражение для рижского клуба стало девятым подряд в чемпионате.

В следующем матче 20 сентября «Ак Барс» в гостях сыграет со «Слованом». В тот же день «Динамо» встретится на выезде с «Нефтехимиком».