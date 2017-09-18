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Хет-трик Секача помог «Ак Барсу» разгромить рижское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Ак Барса» на своей площадке переиграли рижское «Динамо» в матчче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:2.

Заброшенными шайбами у казанцев отметились Роман Абросимов, Никита Язьков, Джастин Азеведо, Артем Лукоянов и Иржи Секач, оформивший хет-трик в этой встрече. У рижан точные броски на счету Дэнни Кристо и Виталия Павлова.

Добавим, что это поражение для рижского клуба стало девятым подряд в чемпионате.

В следующем матче 20 сентября «Ак Барс» в гостях сыграет со «Слованом». В тот же день «Динамо» встретится на выезде с «Нефтехимиком».

Матч

Ак Барс - Динамо Р - 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

Голы:

Секач (Ландер, Азеведо), 5:15 (1:0). Абросимов (Малыхин), 5:34 (2:0). Кристо (Гальярди, МакМиллан), 12:08 (2:1). Секач (Мусин), 27:52 (3:1). Язьков (Малыхин), 28:32 (4:1). Павлов (Скворцов), 34:14 (4:2). Азеведо (Ландер, Секач), 39:56 (5:2). Лукоянов (Токранов, Малыхин), 53:46 (6:2). Секач (Марков, Яруллин), 59:59 (7:2).

Место и дата

18 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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