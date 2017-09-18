Кокорин лидирует в списке лучших бомбардиров РФПЛ после десяти туров, Промес – второй
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата России после десяти туров.
На счету форварда семь голов. Все они были забиты с игры. На втором месте расположился спартаковец Куинси Промес с шестью голами (2 — с пенальти).
|
№
|
игрок
|
команда
|
голы (с пен.)
|1
|Александр Кокорин
|Зенит
|7 (0)
|2
|Квинси Промес
|Спартак
|6 (2)
|3
|Жонатас
|Рубин
|4 (0)
|4
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|4 (0)
|5
|Кирилл Панченко
|Динамо
|4 (1)
|6
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|4 (3)
|7
|Эрик Космин Бикфалви
|Урал
|3 (0)
|8
|Витиньо
|ЦСКА
|3 (0)
|9
|Лука Джорджевич
|Арсенал
|3 (0)
|10
|Себастьян Дриусси
|Зенит
|3 (0)
|11
|Антон Заболотный
|Тосно
|3 (0)
|12
|Виктор Классон
|Краснодар
|3 (0)
|13
|Далер Кузяев
|Зенит
|3 (0)
|14
|Евгений Марков
|Тосно
|3 (0)
|15
|Алексей Миранчук
|Локомотив
|3 (0)
|16
|Заур Садаев
|Ахмат
|3 (0)
|17
|Луис Адриано
|Спартак
|2 (0)
|18
|Вандерсон
|Краснодар
|2 (0)
|19
|Ондржей Ванек
|Уфа
|2 (0)
|20
|Вагиз Галиулин
|Тосно
|2 (0)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически