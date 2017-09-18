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Кокорин лидирует в списке лучших бомбардиров РФПЛ после десяти туров, Промес – второй

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата России после десяти туров.

На счету форварда семь голов. Все они были забиты с игры. На втором месте расположился спартаковец Куинси Промес с шестью голами (2 — с пенальти). 
игрок
команда
голы (с пен.)
1 Александр Кокорин Зенит 7 (0)
2 Квинси Промес Спартак 6 (2)
3 Жонатас Рубин 4 (0)
4 Фёдор Смолов Краснодар 4 (0)
5 Кирилл Панченко Динамо 4 (1)
6 Тимофей Калачёв Ростов 4 (3)
7 Эрик Космин Бикфалви Урал 3 (0)
8 Витиньо ЦСКА 3 (0)
9 Лука Джорджевич Арсенал 3 (0)
10 Себастьян Дриусси Зенит 3 (0)
11 Антон Заболотный Тосно 3 (0)
12 Виктор Классон Краснодар 3 (0)
13 Далер Кузяев Зенит 3 (0)
14 Евгений Марков Тосно 3 (0)
15 Алексей Миранчук Локомотив 3 (0)
16 Заур Садаев Ахмат 3 (0)
17 Луис Адриано Спартак 2 (0)
18 Вандерсон Краснодар 2 (0)
19 Ондржей Ванек Уфа 2 (0)
20 Вагиз Галиулин Тосно 2 (0)

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