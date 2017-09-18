Гаджи Гаджиев: Если бы у нас в составе был Месси…

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 10-го тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:0).

- Игра протекала в том темпе, который можно было представить. Мы сыграли в ту силу, в которую нам позволял «Локомотив». Они имели территориальное преимущество. Но в футболе важно создавать моменты и проникать в опасные зоны. Нам эти зоны удавалось перекрывать. Основное напряжение возникало после стандартов. На ход игры повлиял и наш гол на первой минуте.

- Кризис игры преодолен?

- Причин, побед и неудач, всегда несколько. Если мы конечно Месси возьмем в команду, то тогда будет причина одна – мы стали лучше благодаря Лео. А кадровые проблемы существуют в любой команде с низким уровнем финансирования, как у нас. Иногда удается находить хороших футболистов, а иногда – нет. Второе, у нас ряд игроков не прошел предсезонку. Третья причина – в опорной зоне мы потеряли практически всех. Теперь у нас защитник Зайцев играет там. Вот и считайте, сколько проблем.

Мы ждали, что у нас будет трудный старт, не такой удачный, как в прошлом сезоне. Мы понимаем, что непросто будет и дальше. Нас может спасти только работа над собой и профессиональное отношение к делу.

- Почему Рязанцев вышел так поздно?

- Это связано с тем, что он очень самокритичный футбол. Он понимает, что может играть гораздо лучше. Он слишком придирчив к себе. В некоторых случаях надо на поле играть нагло и смело. И вот ему надо играть наглее. Саша – позитивный и толковый человек, очень рассудительный. Думаю, он еще свои лучшие матчи за «Амкар» сыграет.