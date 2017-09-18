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Карадениз отдал больше всех голевых передач в первой трети чемпионата России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз лидирует в списке лучших ассистентов чемпионата России после десяти туров.

На счету полузащитника пять голевых передач. На втором месте расположился зенитовец Себастьян Дриусси с четырьмя передачами. 

1 Гёкдениз Карадениз Рубин 5
2 Себастьян Дриусси Зенит 4
3 Витиньо ЦСКА 3
4 Алан Дзагоев ЦСКА 3
5 Антон Заболотный Тосно 3
6 Маурисио Перейра Краснодар 3
7 Сергей Петров Краснодар 3
8 Квинси Промес Спартак 3
9 Дмитрий Стоцкий Уфа 3
10 Мануэл Фернандеш Локомотив 3
11 Олег Шатов Зенит 3
12 Альварес Арсенал 2
13 Игорь Армаш Анжи 2
14 Дарко Бодул Амкар 2
15 Вандерсон Динамо 2
16 Понтус Вернблум ЦСКА 2
17 Николай Димитров Урал 2
18 Тимофей Калачёв Ростов 2
19 Александр Кокорин Зенит 2
20 Исмаэль Лима Ахмат 2
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Сергей Ващенко
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