Карадениз отдал больше всех голевых передач в первой трети чемпионата России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз лидирует в списке лучших ассистентов чемпионата России после десяти туров.
На счету полузащитника пять голевых передач. На втором месте расположился зенитовец Себастьян Дриусси с четырьмя передачами.
|1
|Гёкдениз Карадениз
|Рубин
|5
|2
|Себастьян Дриусси
|Зенит
|4
|3
|Витиньо
|ЦСКА
|3
|4
|Алан Дзагоев
|ЦСКА
|3
|5
|Антон Заболотный
|Тосно
|3
|6
|Маурисио Перейра
|Краснодар
|3
|7
|Сергей Петров
|Краснодар
|3
|8
|Квинси Промес
|Спартак
|3
|9
|Дмитрий Стоцкий
|Уфа
|3
|10
|Мануэл Фернандеш
|Локомотив
|3
|11
|Олег Шатов
|Зенит
|3
|12
|Альварес
|Арсенал
|2
|13
|Игорь Армаш
|Анжи
|2
|14
|Дарко Бодул
|Амкар
|2
|15
|Вандерсон
|Динамо
|2
|16
|Понтус Вернблум
|ЦСКА
|2
|17
|Николай Димитров
|Урал
|2
|18
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|2
|19
|Александр Кокорин
|Зенит
|2
|20
|Исмаэль Лима
|Ахмат
|2
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически