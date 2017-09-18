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Виталий Мутко: Думаю, в «Спартаке» разберутся с проблемами

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

- Мне сложно давать оценку того, что происходит в клубе, но, конечно, когда в нескольких матчах команда ведет в счете, а потом… Я смотрел игру с «Тосно», нужно, прежде всего, поблагодарить их, потому что для популяризации футбола мы заинтересованы в таких интересных матчах, ребята вдесятером не опустили руки, до конца шли вперед, просто умирали на поле. Что касается «Спартака», мне сложно давать оценки, наверное, речь идет о наборе причин. Например, травма Глушакова, то есть нет лидера на поле, много причин.

То же самое произошло в Лиге чемпионов с «Марибором», соперник был по зубам, спокойно вели. Сильный европейский клуб никогда себе такое не позволит, он всегда играет на результат. Искренне хочется, чтобы они сами разобрались, а мы можем говорить со стороны все что угодно, это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов. Думаю, разберутся, мы же видим эпизодами тот самый «Спартак», тем более там много игроков сборной, нам важно, чтобы они были в тонусе, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что после десяти туров «Спартак», набрав 13 очков, занимает  восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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