Кокорин и Промес – лучшие игроки первой трети чемпионата по системе «гол+пас»

Дмитрий Живоглядов: Что сейчас о моменте с пенальти говорить? Пусть компетентные органы разбирают

Дмитрий Живоглядов: Что сейчас о моменте с пенальти говорить? Пусть компетентные органы разбирают Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3).

Александр Кокорин: Каково в роли лучшего бомбардира? Отлично – мы выигрываем, я забиваю

Александр Кокорин: Каково в роли лучшего бомбардира? Отлично – мы выигрываем, я забиваю Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).

Бранислав Иванович: Матч с «Уфой» – один из самых сложных в сезоне

Бранислав Иванович: Матч с «Уфой» – один из самых сложных в сезоне Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).