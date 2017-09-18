Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 2Северсталь
Футбол  Зенит3 : 0Уфа
Футбол  Локомотив0 : 1Амкар
Футбол  Эспаньол2 : 0Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кокорин и Промес – лучшие игроки первой трети чемпионата по системе «гол+пас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и форвард «Спартака» Куинси Промес — лучшие игроки первой трети чемпионата России по системе «гол+пас».

Кокорин забил семь голов и сделал две голевые передачи, Куинси — шесть голов и три передачи.

1 Александр Кокорин Зенит 9 (7+2)
2 Квинси Промес Спартак 9 (6+3)
3 Себастьян Дриусси Зенит 7 (3+4)
4 Тимофей Калачёв Ростов 6 (4+2)
5 Витиньо ЦСКА 6 (3+3)
6 Антон Заболотный Тосно 6 (3+3)
7 Гёкдениз Карадениз Рубин 6 (1+5)
8 Фёдор Смолов Краснодар 5 (4+1)
9 Мануэл Фернандеш Локомотив 5 (2+3)
10 Жонатас Рубин 4 (4+0)
11 Кирилл Панченко Динамо 4 (4+0)
12 Виктор Классон Краснодар 4 (3+1)
13 Далер Кузяев Зенит 4 (3+1)
14 Алексей Миранчук Локомотив 4 (3+1)
15 Сергей Ткачёв Арсенал 4 (2+2)
16 Георгий Чантурия Урал 4 (2+2)
17 Алан Дзагоев ЦСКА 4 (1+3)
18 Маурисио Перейра Краснодар 4 (1+3)
19 Эрик Космин Бикфалви Урал 3 (3+0)
20 Лука Джорджевич Арсенал 3 (3+0)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Беляев, Вандерсон или Гащенков? Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛБеляев, Вандерсон или Гащенков? Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛСайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 10-го тура российской премьер-лиги.Дмитрий Живоглядов: Что сейчас о моменте с пенальти говорить? Пусть компетентные органы разбираютЗащитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3).Александр Кокорин: Каково в роли лучшего бомбардира? Отлично – мы выигрываем, я забиваюНападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).Бранислав Иванович: Матч с «Уфой» – один из самых сложных в сезонеЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).Кристиан Нобоа: Я видел, что не было аута, когда дали пенальти. Или был - точно не знаюПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0).
Футбол
Юрий Семин: Судья, как и в прошлый раз, снова начудил!
Футбол
Кокорин и Промес – лучшие игроки первой трети чемпионата по системе «гол+пас»
Футбол
Виталий Мутко: Думаю, в «Спартаке» разберутся с проблемами
Футбол
Сергей Семак: У меня очень большие вопросы к пенальти. Нашему чемпионату нужны видеоповторы
все новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости