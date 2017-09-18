Кокорин и Промес – лучшие игроки первой трети чемпионата по системе «гол+пас»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и форвард «Спартака» Куинси Промес — лучшие игроки первой трети чемпионата России по системе «гол+пас».
Кокорин забил семь голов и сделал две голевые передачи, Куинси — шесть голов и три передачи.
|1
|Александр Кокорин
|Зенит
|9 (7+2)
|2
|Квинси Промес
|Спартак
|9 (6+3)
|3
|Себастьян Дриусси
|Зенит
|7 (3+4)
|4
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|6 (4+2)
|5
|Витиньо
|ЦСКА
|6 (3+3)
|6
|Антон Заболотный
|Тосно
|6 (3+3)
|7
|Гёкдениз Карадениз
|Рубин
|6 (1+5)
|8
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|5 (4+1)
|9
|Мануэл Фернандеш
|Локомотив
|5 (2+3)
|10
|Жонатас
|Рубин
|4 (4+0)
|11
|Кирилл Панченко
|Динамо
|4 (4+0)
|12
|Виктор Классон
|Краснодар
|4 (3+1)
|13
|Далер Кузяев
|Зенит
|4 (3+1)
|14
|Алексей Миранчук
|Локомотив
|4 (3+1)
|15
|Сергей Ткачёв
|Арсенал
|4 (2+2)
|16
|Георгий Чантурия
|Урал
|4 (2+2)
|17
|Алан Дзагоев
|ЦСКА
|4 (1+3)
|18
|Маурисио Перейра
|Краснодар
|4 (1+3)
|19
|Эрик Космин Бикфалви
|Урал
|3 (3+0)
|20
|Лука Джорджевич
|Арсенал
|3 (3+0)
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