Сергей Семак: Лунев своим трудом доказал, что может играть в топ-клубе

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о вратаре «Зенита» Андрее Луневе и болельщиках сине-бело-голубых.

- Салатич уже готов играть?

- Мы его потихоньку начали выпускать, потому что он и Ванек - важные качественные игроки для нас и должны нам помогать. Но для этого им нужно набрать форму.

- Лунев прогрессирует?

- Очень рад за него. Лунев - замечательный парень, который своим трудом доказал, что может играть в топ-клубе.

- Болельщики «Зенита» скандировали ваше имя. Какие эмоции?

- Огромное им спасибо. Мне было очень приятно. Я буду стараться на 100 процентов продолжать делать свою работу, - передает слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».