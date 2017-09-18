Роберто Манчини: «Спартак» не будет чемпионом? Нам предстоит более 20 матчей, случиться может всякое

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о перспективах команды в чемпионате России.

- Что с Олеговым Шатовым? Убедил ли вас Паредес, что он готов к играм в Лиге Европы?

- У Олега небольшое повреждение. Надеемся, через 3-4 дня он вернется в общую группу. Паредес чувствует себя намного лучше и абсолютно готов к ближайшим матчами Лиги Европы.

- «Зенит» обходит «Спартак» уже на 11 очков. Можно ли сказать, что «Спартак» уже не будет чемпионом?

- «Спартак» - довольно сильная команда. Случиться может всякое, особенно с учетом того, что нам предстоит более 20 матчей и большой перерыв. За это время может многое поменяться.

- Команда сейчас в оптимальной форме?

- Не могу сказать, что у нас два равноценных состава. Мы забиваем много, и в матче с «Динамо» мы упустили пару возможностей, которые должны были реализовывать. Очень рад тому, что сейчас происходит с командой и в команде. Я абсолютно доволен, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Максимально спорный эпизод и событие, которое надоело: «Зенит» снова в отрыве

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».