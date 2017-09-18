Юрий Семин: Судья, как и в прошлый раз, снова начудил!

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о работе главного арбитра Кирилла Левникова в матче 10-го тура РФПЛ против «Амкара».

- Что скажете о работе главного арбитра Кирилла Левникова?

- Это как в прошлом сезоне. Что тогда к судье (Сергею Иванову – прим. Ред.) были вопросы, что сейчас. Фол на Эдере был не сто процентов, а 120! Просматривать эпизоды с ним и Денисовым не вижу смысла: мы уже все равно проиграли, ничего теперь не изменишь. Если руками человека держат, что тут нужно делать? Ставь штрафной или пенальти.



