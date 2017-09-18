Юрий Семин: Судья, как и в прошлый раз, снова начудил!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о работе главного арбитра Кирилла Левникова в матче 10-го тура РФПЛ против «Амкара».
- Что скажете о работе главного арбитра Кирилла Левникова?
- Это как в прошлом сезоне. Что тогда к судье (Сергею Иванову – прим. Ред.) были вопросы, что сейчас. Фол на Эдере был не сто процентов, а 120! Просматривать эпизоды с ним и Денисовым не вижу смысла: мы уже все равно проиграли, ничего теперь не изменишь. Если руками человека держат, что тут нужно делать? Ставь штрафной или пенальти.
Матч
Голы
Гащенков 1 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция