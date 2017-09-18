Юрий Семин: В атаке сыграли некачественно, хотя игроков впереди хватает

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о причинах поражения в матче 10-го тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:1).

- Это поражение очень похоже на проигранный матч с «Тосно» (0:2).

- Аналогий с «Тосно» проводить бы не стал. Это разные матчи, мы играли по-разному. В атаке сыграли некачественно, хотя игроков в финальной трети поля у нас хватает. Надо было где-то прострелить, где-то – ногу подставить. У нас этого не получилось.