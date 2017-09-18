Юрий Семин: В атаке сыграли некачественно, хотя игроков впереди хватает
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о причинах поражения в матче 10-го тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:1).
- Это поражение очень похоже на проигранный матч с «Тосно» (0:2).
- Аналогий с «Тосно» проводить бы не стал. Это разные матчи, мы играли по-разному. В атаке сыграли некачественно, хотя игроков в финальной трети поля у нас хватает. Надо было где-то прострелить, где-то – ногу подставить. У нас этого не получилось.
Матч
Голы
Гащенков 1 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция