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Team Liquid и Newbee приглашены на AMD SAPPHIRE Dota PIT League

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Team Liquid и Newbee получили приглашения на minor-турнир AMD SAPPHIRE Dota PIT League. 

К приглашенным командам присоединятся шесть победителей региональных квалификаций (СНГ, Европа, Китай, Юго-Восточная Азия, Северная Америка и Южная Америка). 

AMD SAPPHIRE Dota PIT League пройдет 2-5 ноября в хорватском Сплите в Meridian Lav Hotel. Призовой фонд чемпионата составит 300 000 долларов. Команды также разыграют 300 квалификационных очков.

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