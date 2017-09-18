Team Liquid и Newbee приглашены на AMD SAPPHIRE Dota PIT League
Team Liquid и Newbee получили приглашения на minor-турнир AMD SAPPHIRE Dota PIT League.
К приглашенным командам присоединятся шесть победителей региональных квалификаций (СНГ, Европа, Китай, Юго-Восточная Азия, Северная Америка и Южная Америка).
AMD SAPPHIRE Dota PIT League пройдет 2-5 ноября в хорватском Сплите в Meridian Lav Hotel. Призовой фонд чемпионата составит 300 000 долларов. Команды также разыграют 300 квалификационных очков.
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