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Ярослав Галак: Никто не хочет быть отправленным в АХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Айлендерс» Ярослав Галак вспомнил, как на него повлиял перевод в фарм-клуб в прошедшем сезоне.

- Я пытался концентрироваться на происходящем. Я всегда говорил: «Что не убивает, делает тебя сильнее». Не иногда, а всегда все происходит не просто так. Я не пытался найти в этом негатив. Конечно, никто не хочет быть отправленным в АХЛ, но я пытался работать на максимуме и помогать партнерам. Я просто ждал своего шанса, и меня вызвали. Для меня все получилось удачно, хотя мы и не вышли в плей-офф. Но все равно шансы у нас сохранялись до последнего дня.

Конечно, прошлый сезон получился довольно странным. Не только для меня, но и для других ребят. Теперь все начинают с чистого листа, но на этот раз нам очень важно хорошо стартовать. В прошлом году начало сезона получилось плохим. Надо набрать очки в начале сезона, потому что их нехватка больно ударила по нам в концовке, - передает слова Галака официальный сайт НХЛ.

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