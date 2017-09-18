Зинэтула Билялетдинов: Я не считаю, что у Свитова какой-то спад

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским «Динамо» (7:2).

– Очень серьезно готовились к матчу, видели, как «Динамо» играло предыдущие игры. Несмотря на то, что проигрывали, они очень здорово и агрессивно играли. Ребята хорошо подготовились к этому матчу.

– Свитов не так удачно играет в этом сезоне.

– А что такое не удачно?

– У него за семь матчей «- 5», одно очко.

– Шайбы нельзя на него списывать. Может быть, он в этих голах сам не участвовал. Участвовало всё звено. Я не считаю, что у него спад какой-то, - передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

Добавим, что в следующем матче 20 сентября «Ак Барс» в гостях сыграет со «Слованом».