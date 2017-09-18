Сандис Озолиньш: Против такой команды, как «Ак Барс», ошибки сразу сказываются на счете

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш рассказал о причинах поражения «Ак Барсу» (2:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Ошибки, ошибки, ошибки. Против такой команды, как «Ак Барс», ошибки сразу сказываются на счете. Были всплески, когда мы играли активно, старались создать что-то. Но переломные моменты не позволили нам сделать что-то конкретное, чтобы результат был иным.

- Команда проиграла в девятом матче. Есть ли понимание, что делать дальше?

- Из таких ситуаций выходят только вместе. Нельзя показывать пальцем на кого-то. Это общая ответственность и общая задача выйти из этой трясины. Количество игр, независимо от того, что где кто и почему. Это командная задача, которую нам вместе предстоит решить, – передает слова Озолиньша официальный сайт «Ак Барса».

Добавим, что в следующем матче 20 сентября «Динамо» встретится на выезде с «Нефтехимиком».