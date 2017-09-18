Иржи Секач: Билялетдинов был прав, мне нужно быть более спокойным

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (7:2), поделился впечатлениями от игры.

– У меня были отличные шансы в первых девяти играх сезона, но не получалось забивать. Рано или поздно это должно было прекратиться. Очень счастлив, что наконец-то нашел путь к воротам.

– После прошлой игры Зинэтула Билялетдинов сказал, что вам нужно быть более спокойным.

– Думаю, что он был прав. Это то, что мне и было нужно, – передает слова Секача корреспондент «БИЗНЕС Online».

Добавим, что в следующем матче 20 сентября «Ак Барс» в гостях сыграет со «Слованом».