Джастин Азеведо: Секач заслужил хет-трик своей работой

Форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо поделился мнением о хет-трике партнера по команде Иржи Секача в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (7:2).

- Иржи все делал, как и раньше, но сегодня он провел отличный матч. Он немного переживал из-за того, что шайба не шла в ворота. Но моменты у него были, и это уже хорошо. И сегодня все сработало за него. Он заслужил хет-трик своей работой, - передает слова Азеведо официальный сайт казанской команды.

Добавим, что в следующем матче 20 сентября «Ак Барс» в гостях сыграет со «Слованом».