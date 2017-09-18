Андрей Кириленко: Хочу, чтобы Базаревич остался в сборной России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил выступление сборной России на прошедшем Евробаскете.

– Наша сборная выступила более чем достойно, особенно если учесть, что два предыдущих турнира закончились для нас не очень удачно. Думаю, что все болельщики были свидетелями большого желания. Нам чуть-чуть не хватило в медальной игре, чтобы переиграть испанцев. Базаревич создал ту команду, за которую хочется болеть. Хочу, чтобы Базаревич остался в сборной России. Встреча пройдет 19 сентября. Результат, который получен, он положительный. Нам предстоит два года отборочных матчей на чемпионат мира, команде нужен такой специалист, который будет вести ее вперед, – рассказал Кириленко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года.