Доменико Кришито: Манчини нашел нужную схему

Капитан «Зенита» Доменико Кришито – о победе над «Уфой» (3:0) в матче десятого тура чемпионата России.

«Мы все знали, что Манчини один из лучших тренеров в мире. Всегда трудно начинать, когда у тебя много новых игроков. Он нашел нужную схему, позиции для своих футболистов.

Посмотрите, как заиграл Кокорин. У нас собраны профессионалы, поэтому мы показываем хороший футбол в центре и на флангах, – заявил Кришито в эфире «Матч ТВ».