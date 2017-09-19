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Доменико Кришито: Манчини нашел нужную схему

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Капитан «Зенита» Доменико Кришито – о победе над «Уфой» (3:0) в матче десятого тура чемпионата России.

«Мы все знали, что Манчини один из лучших тренеров в мире. Всегда трудно начинать, когда у тебя много новых игроков. Он нашел нужную схему, позиции для своих футболистов.

Посмотрите, как заиграл Кокорин. У нас собраны профессионалы, поэтому мы показываем хороший футбол в центре и на флангах, – заявил Кришито в эфире «Матч ТВ».

Матч

Зенит - Уфа - 3:0 (2:0)

Голы

Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин

Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)

Предупреждения:

нет - Пауревич, 83; Игбун, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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