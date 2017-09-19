Доменико Кришито: Манчини нашел нужную схему
Капитан «Зенита» Доменико Кришито – о победе над «Уфой»
(3:0) в матче десятого тура чемпионата России.
«Мы все знали, что Манчини один из лучших тренеров в мире.
Всегда трудно начинать, когда у тебя много новых игроков. Он нашел нужную
схему, позиции для своих футболистов.
Посмотрите, как заиграл Кокорин. У нас собраны профессионалы, поэтому мы показываем хороший футбол в центре и на флангах, – заявил Кришито в эфире «Матч ТВ».
Матч
Голы
Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин
Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция